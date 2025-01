FINANCEIRO

Saiba quem são os jogadores que devem deixar o Barcelona por falta de verba

O clube precisa liberar espaço na folha de pagamento para inscrever seus novos reforços para a temporada

Três estrelas do Barcelona devem deixar o clube ainda nesta janela de transferências para viabilizar a sustentação financeira culé. Em meio a uma crise financeira intensa, o time está impossibilitado de inscrever seus reforços por falta de verba na folha de pagamentos.

Com isso, os negociados para abrir espaço seriam Ronald Araújo ou Eric García, Frenkie de Jong e Ansu Fanti, de acordo com o jornal Sport. No momento, os nomes ainda estão sendo debatidos pelo clube, mas devem receber encaminhamentos concretos em breve.

Para deixar a defesa, os cotados são Ronald Araújo ou Eric García. Apenas um dos dois sairá do Barcelona, com mais encaminhamentos para a saída do uruguaio, já que a Juventus demonstrou interesse no zagueiro.

A oferta por Ronald estaria em torno de 50 milhões de euros. Caso Araújo não vá para a Juventus, Eric deve ir para Girona ou Real Sociedad. Com a saída de Ronald, ele deve ficar no Barça pelo menos até o final da temporada atual.

Outra possível liberação na folha de pagamentos do elenco é Frenkie de Jong, dono de um salário cheio e com contrato até 2026 com o clube catalão. No entanto, a diretoria do Barcelona tem interesse em vendê-lo por volta do final da temporada.