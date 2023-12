São Paulo anuncia contratação de ex-Vitória como o primeiro reforço para 2024

O São Paulo já começou a reformular o seu elenco visando a temporada de 2024. O clube anunciou, neste domingo, a chegada do atacante Erick, que estava no Ceará e disputou o Campeonato Brasileiro da Série B.



O comunicado foi feito pelas redes sociais. Em entrevista ao site do clube, o atleta, que já tinha um pré-contrato acertado, deu o primeiro recado para a torcida.



"Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que 2024 será um grande ano e o clube conquistará os seus objetivos. Estou motivado com a chance de disputar a Libertadores pelo São Paulo", afirmou o atleta.