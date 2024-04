ACUSAÇÕES DE MANIPULAÇÃO

São Paulo e Fortaleza repudiam declarações de Textor e prometem medidas judiciais

Clubes divulgaram comunicados oficiais

Publicado em 2 de abril de 2024 às 11:05

John Textor é o dono da SAF do Botafogo Crédito: Vitor Silva / Botafogo

As direções do São Paulo e do Fortaleza repudiaram as declarações do americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro. E prometeram medidas judiciais contra o dirigente, que citou ambos os clubes durante live do Canal do Medeiros no YouTube.

"O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de história", registrou o clube paulista, em comunicado.

O São Paulo foi mencionado por Textor numa declaração sobre a goleada que o time sofreu para o Palmeiras, por 5 a 0, em outubro do ano passado, pelo Brasileirão. De acordo com o mandatário do Botafogo, ao menos cinco atletas são-paulinos teriam manipulado o resultado. "Um total de sete jogadores apresentaram desvios anormais em situações-chave de marcação de gols, embora apenas cinco tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação do jogo", disse o americano.

No mesmo comunicado, o São Paulo prometeu avaliar "medidas cabíveis" na esfera jurídica. "O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal".

A diretoria do Fortaleza avisou que seguirá pelo mesmo caminho. "O Fortaleza repudia de forma veemente as absurdas e infundadas declarações do Sr. John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados", registrou o clube, em comunicado.

O dono da SAF do Botafogo citou o Fortaleza em referência à outra goleada do Palmeiras, por 4 a 0. "O jogo foi, segundo grandes especialistas e inteligência artificial, manipulado por pelo menos quatro jogadores do Fortaleza", apontou o americano, em comunicado.

O clube cearense rebateu. "As afirmações, proferidas sem a apresentação de quaisquer provas, maculam a reputação de nossa instituição centenária e geram graves danos de imagem do clube. O Fortaleza tomará todas as medidas judiciais cabíveis."

Não é a primeira vez que Textor causa polêmica ao falar sobre corrupção no futebol brasileiro. Após a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2023, o executivo ficou na bronca com a arbitragem e declarou ter um relatório de 74 páginas com provas de manipulação de resultados.

No início de março deste ano, o mandatário do Botafogo voltou a falar em manipulação. Ao jornal O Globo, Textor salientou ter gravações de árbitros que reclamam o não recebimento de propinas prometidas, e afirma ter havido erro ou manipulação nas temporadas 2021, 2022 e 2023. Dias depois, o executivo comentou que nunca disse que as gravações que tem são de jogos da Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro ou até mesmo do Botafogo.