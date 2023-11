Scaloni exalta Bielsa e vê dificuldades diante do Uruguai: 'Carreira no futebol mundial'

Em coletiva realizada nesta quarta-feira, o técnico da seleção argentina Lionel Scaloni dedicou parte de sua entrevista a um velho conhecido. Marcelo Bielsa, treinador que vai comandar o Uruguai diante dos argentinos nesta quinta, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, recebeu elogios de seu rival.



"É evidente que ele (Bielsa) marcou uma carreira no futebol argentino e também no cenário mundial realizando um grande trabalho. É um treinador bastante experiente e que tem grandes trabalhos no seu currículo", afirmou.