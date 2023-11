Sem Everaldo, Bahia busca solução para o ataque

Everaldo desfalca o Bahia contra o Corinthians. Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Alvo de contestação da torcida, o atacante Everaldo é ausência confirmada no confronto do Bahia contra o Corinthians, na próxima sexta-feira (24), às 21h na Neo Química Arena. O camisa nove tricolor cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo contra o Athletico-PR.



Com isso, Rogério Ceni terá que buscar soluções para substituir o atacante, que é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com oito gols marcados, além de uma assistência. Everaldo é também o jogador do Bahia com mais participações em gols (soma de gols e assistências), e tem a confiança do treinador tricolor.

Na coletiva após o empate contra o Athletico, Ceni despistou sobre o possível substituto de Everaldo para a partida. "Temos nove treinamentos até o próximo jogo, a situação do Everaldo, fora, vamos analisar e ver a melhor peça, sistema, para fazer um bom jogo fora de casa e, quem sabe, vencer e melhorar a situação", disse o comandante.

Contratado no final do ano passado para a temporada 2023, Everaldo esteve de fora de três partidas do Bahia durante a Série A, contra Fluminense (suspenso), Santos e Flamengo (lesionado). Contra o tricolor carioca, ele foi substituído por Vinícius Mingotti, que inclusive fez o gol do Esquadrão na derrota por 2 a 1. Nos outros dois jogos, o substituto foi Arthur Sales, que não faz mais parte do elenco azul, vermelho e branco.