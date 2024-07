TÊNIS

Sem Thiago Wild, Oncins convoca Brasil para fase de grupos da Copa Davis

Os capitães podem mudar a lista até 10 dias antes dos confrontos O Brasil está no Grupo A com Itália, Bélgica e Holanda. As partidas acontecem de 10 a 15 de setembro, na Unipol Arena, em Bolonha. Avançam à fase final, que acontecerá de 19 a 24 de novembro, em Málaga, na Espanha, os dois primeiros colocados.

A primeira fase das finais da Davis é realizada no formato round-robin (todos contra todos), com duas partidas de simples e uma de duplas. Dona da casa no Grupo A e atual campeã da Davis, a Itália tem o líder do ranking, Jannik Sinner. A Holanda conta com Tallon Griekspoor, 27º do mundo, e a Bélgica, com Zizou Bergs, 73º.