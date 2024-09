CHANCE DE TÍTULO

Sete brasileiros avançam no masculino e quartas do Mundial Park terão 13 atletas nacionais

Brasileiros fizeram bonito em competição disputada em Roma, na Itália

Estadão

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 18:51

Luiz Francisco é um dos brasileiros classificados às quartas do Mundial Crédito: Divulgação/CBSK

O Brasil terá quase todos os seus representantes nas quartas de final do Mundial de Skate Park, nesta sexta-feira, em disputa em Roma, na Itália. Depois de as seis representantes do feminino avançarem, nesta quinta foi a vez de o masculino colocar sete dos oito skatistas na próxima fase, garantindo 13 atletas nacionais na disputa.

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Augusto Akio, o Japinha, foi beneficiado e não precisou disputar a classificatória, avançando direto. Na pista, outras seis vagas foram definidas, mas sem uma apresentação de destaque como houve no feminino com duas skatistas no top 5.

Pedro Barros é quem garantiu a melhor classificação nas duas voltas disponíveis em Roma, com o nono lugar, seguido por Pedro Carvalho (13º), Luigi Cini (19º), Luiz Francisco (21º), Kalani Konig (22º) e Pedro Quintas (30º).

Barros se garantiu na segunda volta, na qual somou 76,63 pontos. O xará Pedro Carvalho também alcançou a melhor nota na segunda apresentação, com 72,17. Cini já confirmou a vaga de início, cravando 65,50, assim como Konig, com 63,56 e Quintas, com 58,90 Por fim, Luiz Francisco somou 64,20 na apresentação final.

O único representante brasileiro a não se garantir nas quartas de final foi Murilo Peres, que teve seu melhor resultado na primeira volta, com 45,65 pontos, insuficientes para garanti um lugar na próxima fase. Ele terminou apenas na 38ª colocação.