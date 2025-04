SERÁ QUE ACERTA?

Só restam quatro: supercomputador aponta campeão da Champions League

O troféu da atual edição vai ficar entre Barcelona, Inter de Milão, PSG e Arsenal

Para quem gosta de apostar, a Champions League chegou à sua fase decisiva, com apenas quatro times restando na competição europeia. O troféu da atual edição vai ficar entre Barcelona, Inter de Milão, PSG e Arsenal. Conforme a plataforma de estatísticas do Supercomputador "Opta", os ingleses são os favoritos a vencer o torneio continental pela primeira vez na história.>

O Arsenal é o principal candidato ao título com 31,3% e enfrenta o PSG de Luis Enrique (22%), outro clube que pode levantar a Orelhuda de forma inédita. O Barcelona é o segundo time com mais chances de vencer a Liga dos Campeões deste ano, com 27,4%, e terá a Inter de Milão como adversário na semi - os italianos possuem 19,2%.>