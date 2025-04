MASTERS DE MADRI

Apagão na Espanha suspende partidas de tênis e paralisa jogo no match point

Organizadores do Masters de Madri afirmaram que estão trabalhando para retomar os jogos "o mais breve possível"

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de abril de 2025 às 20:30

Apagão suspendeu partidas desta segunda-feira (28) Crédito: COB

Um apagão generalizado na Espanha, que também afetou Portugal, fez com que as partidas do Masters 1000 de Madri fossem suspensas nesta segunda-feira. No momento em que se deu a queda da rede elétrica, o búlgaro Grigor Dimitrov estava no match point contra o britânico Jacob Fearnley. Além deles, outras duas partidas, pelos torneios de simples e duplas masculinos, precisaram ser interrompidas em razão da queda de energia na capital espanhola.>

Com a paralisação das partidas, a programação desta segunda está suspensa. E os jogos agendados para esta segunda podem vir a ser adiados para terça. A organização ainda não se manifestou sobre a situação da programação do dia.>

De momento, as seguintes partidas foram paralisadas em Madri: Grigor Dimitrov x Jacob Fearnley, com vitória parcial de 6/4 e 5/4 para o búlgaro; Damir Dzumhur x Matteo Arnaldi, com o italiano à frente, com parciais de 3/6 e 2/3; e o confronto de duplas, entre os americanos Evan King e Christian Harrison e os australianos Matthew Abden e John Peers, com o time dos Estados Unidos à frente no marcado, com 5/3 no primeiro set.>

Por meio das redes sociais, os organizadores do Masters de Madri afirmaram que estão trabalhando para retomar os jogos "o mais breve possível". Sem energia nas quadras, o sistema de marcação de linhas, por meio do qual é definido se houve um ponto, caso a bola fique próxima às laterais do campo, não pode funcionar.>

Além da Península Ibérica, regiões de França, Inglaterra, Itália, entre outros países europeus, também foram afetados. Até o momento da publicação deste texto, a energia não foi restabelecida no Complexo de Madri, em que ocorrem as partidas do Masters 1000.>

A queda de energia se deu por volta das 12h30, no horário espanhol - 7h30, de Brasília - e ainda não há uma explicação oficial. De acordo com o jornal espanhol El País, a falha afetou toda a parte continental da Península Ibérica, gerando problemas nas áreas de comunicação, transporte público, aeroportos, comércios, entre outras.>