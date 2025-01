FUTEBOL

Só um grande caiu: segunda fase da Copinha começa neste domingo

Bahia e Vitória garantiram classificação e seguem vivos

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 11:26

Troféu da Copinha: torneio terá final no Pacaembu em 2025 Crédito: Rebeca Reis/Ag. Paulistão

A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) começa neste domingo (12) e contará com 64 equipes classificadas, incluindo a dupla Bahia e o Vitória. Entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro, apenas o Inter não conseguiu avançar após a fase de grupos.

A equipe sub-20 do Colorado terminou na última colocação do grupo 29, sem vitórias, marcando apenas um ponto e sem gols feitos. A eliminação já estava definida após a segunda rodada, com Flamengo-SP e Barra avançando.

Dos 19 times da elite do futebol brasileiro, quatro se destacaram ao avançar com 100% de aproveitamento: Botafogo, Fluminense, São Paulo e Red Bull Bragantino. Outros seis times terminaram a fase de grupos em primeiro lugar, mas com um tropeço no caminho: Ceará, Cruzeiro, Grêmio, Sport, Palmeiras e Juventude, com sete pontos cada, sendo que o Juventude teve uma derrota.

Oito times se classificaram em segundo lugar de seus grupos, incluindo Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Mirassol, Santos e Vitória. Esses clubes somaram uma derrota durante a fase inicial, enquanto o Leão, apesar de seguir invicto, teve dois empates e não conseguiu terminar na liderança de seu grupo.

O Vasco, por sua vez, passou para a segunda fase sem nenhuma vitória, classificando-se com três empates. Já o Flamengo e o Atlético-MG se classificaram com dificuldades: o Rubro-negro precisou vencer na última rodada para evitar a eliminação precoce, enquanto o Atlético-MG só avançou após garantir a vitória no terceiro jogo.

A segunda fase da Copinha promete mais emoção, com equipes como Botafogo, Mirassol, Atlético-MG, Vitória, Santos, Fluminense, São Paulo, Juventude, Cruzeiro e Bahia iniciando a luta pela continuidade na principal competição de base do futebol brasileiro. A data e o horário dos jogos dos outros times ainda serão definidos.

Partidas da Copinha desse domingo (12) envolvendo times da Série A: