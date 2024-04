TUDO PRONTO

Sob os olhos de Dorival Jr, Bahia finaliza preparação para enfrentar o Fluminense

Tricolor fez último treino antes de confronto com o clube carioca

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 19:34

Bahia treino Gilberto Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

Com apenas um treino, o Bahia encerrou a preparação para o confronto com o Fluminense. A partida será nesta terça-feira (16), às 21h30, na Fonte Nova, pela segunda rodada do Brasileirão.

O dia no CT Evaristo de Macedo começou com um vídeo exibido pela comissão técnica com erros cometidos na derrota para o Internacional.

Em campo, Rogério Ceni comandou uma atividade tática com parte do grupo, enquanto o restante do elenco trabalhou finalizações no campo 2, com o auxiliar Nelson Simões.

Treinador da Seleção, Dorival Junior acompanhou treino do Bahia Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

A novidade na Cidade Tricolor foi a presença do técnico Dorival Júnior. Acompanhado do analista de desempenho Thomaz Koerich, o treinador da Seleção Brasileira assistiu o treino da equipe. Nesta terça-feira, Dorival acompanhará a partida entre Bahia e Fluminense na Fonte Nova.