FUTEBOL

Ancelotti prega 'jogo perfeito' ao Real Madrid contra o Bayern na Champions

Técnico fez questão de frisar a força do adversário alemão

Carlo Ancelotti já esteve no comando do Bayern de Munique. Em 2017, acabou demitido após levar 3x0 do Paris Saint-Germain na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (30), pelas quartas de final da competição, ele volta ao Allianz Arena como rival, dirigindo o Real Madrid, mas garante que sem sentimento de vingança.