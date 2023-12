Sócios rejeitam 'Fatal Model Vitória', mas aprovam negociação para naming rights do Barradão

O Vitória vai abrir as negociações para a venda do naming rights do Barradão ao Fatal Model. A decisão foi tomada após o fim de duas votações que envolveram sócios rubro-negros, com propostas feitas pelo site de acompanhantes. A outra envolvia a mudança do nome do clube, por R$ 200 milhões, mas foi rejeitada.



Mais de 15 mil sócios-torcedores rubro-negros votaram nas enquetes, encerradas no último domingo (10). De acordo com os resultados divulgados pelo Leão nesta segunda-feira (11), 73,42% das pessoas votaram em 'sim' para a negociação de naming rights do estádio, enquanto outros 26,58% sócios disseram que não.