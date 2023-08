Sorteio da Champions coloca PSG em grupo da morte com Milan; veja chaves

A fase de grupos da Champions League 2023/24 está definida. A Uefa sorteou as chaves da primeira etapa nesta quinta-feira (31), em Monaco. O maior destaque ficou por conta do Grupo F, considerado o 'grupo da morte'. O cabeça de chave Paris Saint-Germain enfrentará dois campeões - Borussia Dortmund e Milan -, além do Newcastle.



Já o Manchester City, atual dono do título, caiu em uma chave teoricamente tranquila. Terá pela frente o RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys no Grupo G. Maior vencedor da história do torneio, o Real Madrid terá como adversários o Napoli, Braga e Union Berlin no Grupo C.