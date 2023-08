STJ rejeita pedido da defesa do ex-jogador Robinho e processo pode avançar

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou nesta quarta-feira (16) um pedido da defesa do ex-jogador Robinho para que o governo da Itália fosse obrigado a fornecer uma cópia na íntegra do processo que o condenou à prisão por estupro. A informação é da TV Globo.



Com isso, o processo para que Robinho cumpra sua pena de 9 anos na cadeia no Brasil pode avançar, já que volta a contar o prazo para que a defesa do ex-atleta conteste o pedido para execução da pena no país.