Suspenso, Léo Gamalho desfalca o Vitória contra o Londrina; saiba quem será o substituto

Léo Gamalho levou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Londrina. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Titular nas duas primeiras rodadas do returno da Série B do Brasileiro, Léo Gamalho vai desfalcar o Vitória contra o Londrina, no jogo de segunda-feira (7), às 20h, no estádio do Café. O centroavante levou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.



O substituto dele já está definido. Dessa vez, o técnico Léo Gamalho não fez mistério e revelou quem pretende escalar logo após o apito final da vitória por 2x0 contra o ABC, na noite de quarta-feira (2), no Barradão.

Recém-chegado na Toca do Leão, Iury Castilho vai ter a primeira oportunidade com a camisa titular do Vitória diante do Londrina.

“O Iury foi uma contratação que o clube conseguiu de última hora. Estava na Série A do Brasileiro. É um atacante de muita movimentação, pode ser centroavante e fazer o lado de campo. Nesse momento, naturalmente, ele é o substituto do Léo”, afirmou Léo Condé durante entrevista coletiva.

Iury Castilho foi contratado na semana passada e já entrou em campo duas vezes pelo Vitória, ambas deixando o banco de reservas. Ele se apresentou na Toca no último dia 28, fez apenas dois treinamentos com o elenco e estreou marcando o gol que garantiu o empate em 2x2 com a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na primeira partida do segundo turno.

No último jogo, ele também foi convocado na etapa final e até balançou a rede do ABC, mas não pôde comemorar, porque a arbitragem anulou o gol e marcou impedimento após checagem do VAR.

Além de Iury Castilho, o Vitória também tem Welder como opção para referência na área. Ele ficará no banco de reservas. Osvaldo, que já fez a função de falso 9, ainda se recupera de lesão. Santiago Tréllez já não faz mais parte dos planos do clube, que tenta acertar a rescisão com o jogador.