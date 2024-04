FUTEBOL

Técnico da Seleção Brasileira visita a Toca do Leão e acompanha treino do Vitória

A semana de treinamentos do Vitória contou com a presença do treinador da Seleção Brasileira. Dorival Jr. acompanhou s atividades na Toca do Leão da tarde de terça-feira (16), quando o técnico Léo Condé realizou um coletivo tático de olho na 3ª rodada da Série A do Brasileiro. No domingo (21), às 16h, o Vitória recebe o rival Bahia, no Barradão.