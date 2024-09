FUTEBOL

Técnico do Manchester United diz que Anthony precisa 'conquistar direito de jogar'

Erik ten Hag, técnico do Manchester United, mandou um recado ao brasileiro Anthony, que perdeu espaço na equipe e quase não vem sendo utilizado neste início de temporada. Ao ser questionado sobre a escalação da equipe para o jogo desta terça com o Barnsley, pela Liga da Copa Inglesa, ele praticamente descartou utilização do atacante revelado pelo São Paulo.