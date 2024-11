FUTEBOL

'Tenho que buscar mais entrosamento', fala Abner sobre parceria com Vini Jr na Seleção

Lateral falou em coletiva de imprensa no Barradão na tarde deste domingo (17)

A Seleção Brasileira fez seu segundo treino em Salvador na tarde deste domingo (17), no Barradão, antes da partida contra o Uruguai na próxima terça-feira (19). Antes da atividade, Abner, lateral-esquerdo da Canarinha que estreou há três jogos falou sobre a parceria com Vinícius Jr, principal nome do Brasil no momento. Ele admitiu que ainda falta entrosamento com o craque, mas destacou que procura fazer o que pode para facilitar a vida do atacante.