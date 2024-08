NO ESTILO "LEI DO EX"

Thaciano marca duas vezes, Bahia vence o Grêmio e volta ao G6 do Brasileirão

Tricolor aproveitou as chances e conquistou grande resultado em Caxias do Sul

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de agosto de 2024 às 17:53

Com passagem pelo Grêmio, Thaciano não comemorou os gols sobre o time gaúcho Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia ampliou a boa fase e venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (17), o Esquadrão conseguiu um grande triunfo sobre o Grêmio, por 2x0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Diante do time gaúcho, Thaciano foi o herói baiano e, no melhor estilo "lei do ex", marcou os dois gols da partida.

No primeiro tempo, o camisa 16 contou com um belo cruzamento de Everaldo para colocar o Bahia em vantagem. Já na segunda etapa, o meia-atacante voltou a usar a cabeça para garantir o resultado positivo.

A vitória fora de casa fez o Esquadrão voltar ao G6 da Série A. Com 38 pontos, o Bahia ultrapassou o Cruzeiro e assumiu a 6ª colocação, dentro da zona de classificação para a Libertadores. O feito ainda fez o clube baiano encerrar a invencibilidade de oito jogos do Grêmio na temporada. O time gaúcho segue na briga contra o rebaixamento e estacionou nos 24 pontos.

Com os três pontos na bagagem, o Bahia volta para Salvador de olho no próximo compromisso pelo Brasileirão. No domingo (25), a equipe recebe o Botafogo, às 16h, na Fonte Nova, pela 24ª rodada.

O JOGO

Apesar de ter ficado fora dos treinos durante a semana, Everton Ribeiro se recuperou do inchaço no olho e foi para o jogo. Com o meia, Rogério Ceni repetiu o time que venceu o Ba-Vi, com Thaciano e Everaldo no ataque. Biel, com um problema na coluna, foi vetado.

Mesmo fora de casa, o Bahia começou assumindo o controle da partida. Com a bola, o tricolor fazia o seu característico jogo apoiado, com passes curtos que envolviam o adversário. O time baiano rondava a área esperando uma brecha para agredir o Grêmio.

Apesar do controle do Bahia, a primeira boa chance foi do tricolor gaúcho. Aos sete minutos, Everton Ribeiro perdeu a bola no campo de ataque e proporcionou o contra-ataque do Grêmio. Nathan Fernandes recebeu livre e chutou para fora.

Apesar do susto, o panorama da partida não mudou. O Bahia respondeu com um chute forte de Caio Alexandre da entrada da área que passou muito perto do gol de Caíque.

Pouco ameaçado, o tricolor também não conseguia criar grandes chances, mas por muito pouco não marcou um golaço. Aos 26 minutos, Everton Ribeiro iniciou a jogada e Arias achou Everaldo na área. O centroavante se livrou da marcação e sem ângulo mandou uma bomba, mas parou na trave. Na volta, a bola ainda pegou em Fábio e foi para escanteio.

Dono do jogo no primeiro tempo, o Bahia foi recompensado na reta final. Aos 44 minutos, Everton Ribeiro começou a jogada no campo de defesa e a bola chegou em Everaldo. O camisa 9 cruzou na medida e Thaciano, no melhor estilo centroavante, testou sem chances para Caíque e abriu o placar para o time baiano.

Diante da vantagem do Bahia, o Grêmio voltou do intervalo com as linhas mais altas, tentando pressionar no ataque. Em troca de passes, Monsalve teve a chance de finalizar dentro da área, mas chutou para fora.

Do outro lado, o Esquadrão busca a posse de bola para controlar o rival. Quando conseguiu construir, o Bahia quase ampliou o placar. Everton Ribeiro deu belo passe para Arias, que foi na linha de fundo e cruzou. Cauly pegou de primeira, mas a bola explodiu no zagueiro do Grêmio.

Com os dois times buscando o ataque, o confronto ficou mais animado. Rogério Ceni colocou sangue novo no time quando De Pena e Ratão foram para o campo nos lugares de Everton Ribeiro e Ratão, respectivamente.

Apesar das mudanças, foi o Grêmio quem seguiu com as melhores chances. Na sobra da cobrança de falta, Diego Costa finalizou à queima roupa e Marcos Felipe fez uma defesa milagrosa, salvando o Bahia.

O time gaúcho parecia cada vez mais perto do empate, mas Thaciano voltou a tranquilizar os tricolores. Aos 30 minutos, o camisa 16 subiu mais do que a marcação após a cobrança do escanteio e, de novo de cabeça, fez 2x0 para o Bahia no Alfredo Jaconi.

Com o triunfo praticamente garantido, o Bahia viu o Grêmio tentar reagir, mas se segurou bem. Na reta final, Iago Borduchi ainda teve uma grande chance para fazer o terceiro, mas Caíque salvou com uma defesa milagrosa. Não fez falta. O time baiano controlou bem o duelo e ao apito final comemorou a vitória fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 0x2 Bahia - Campeonato Brasileiro (23ª rodada)

Grêmio: Caíque, Fábio (Soteldo), Rodrigo Ely, Natã e Zé Guilherme; Pepê, Du Queiroz e Monsalve (Cristaldo); Nathan Fernandes (Nathan Pescador), Diego Costa (Arezo) e Aravena (Gustavo Nunes). Técnico: Renato Gaúcho.

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas, Everton Ribeiro (De Pena) e Cauly (Luciano rodríguez); Thaciano (Iago Borduchi) e Everaldo (Rafael Ratão). Técnico: Rogério Ceni.

Local: estádio Alfredo Jaconi

Gols: Thaciano, aos 44 minutos do 1º tempo, e aos 30 do 2º tempo

Cartão amarelo: Soteldo (Grêmio); Gabriel Xavier (Bahia)

Arbitragem: Matheus Candançan, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Evandro de Melo Lima (trio de São Paulo).