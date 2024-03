CUMPRIU TABELA

Time alternativo do Bahia é goleado pelo Botafogo-PB em última rodada do Nordestão

Classificado, tricolor escalou jogadores da base em jogo no estádio Almeidão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de março de 2024 às 23:36

Time alternativo do Bahia não fez bom jogo contra o Botafogo-PB Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Apenas cumprindo tabela na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o time alternativo do Bahia foi derrotado por 4x0 pelo Botafogo-PB, na noite desta quarta-feira (27), no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Já classificado como líder geral, o tricolor descansou o elenco principal e escalou os atletas do sub-20. A jovem equipe pouco pressionou o adversário e foi castigado na segunda etapa. Pipico, Pedro Ivo e Bruno Mota, duas vezes, marcaram os gols que colocaram o Botafogo nas quartas de final da competição.

Apesar de não ter influenciado no futuro do Bahia na competição, a derrota quebrou a sequência de 10 partidas de invencibilidade que o tricolor ostentava na temporada. Nas quartas de final, o Esquadrão enfrentará o Náutico, em jogo único, na Fonte Nova.

POUCA EMOÇÃO

Com a missão de manter a invencibilidade de dez jogos do Bahia na temporada, Rogério Ferreira, técnico do sub-20, colocou a garotada em ação.

O tricolor começou a partida lembrando a equipe principal, com mais posse de bola para tentar envolver o adversário. Mas bastava o Botafogo acelerar o jogo que a chance no ataque aparecia para o time paraibano.

Pipico foi o primeiro que ficou no quase. Já o chute de Kiko passou perto do gol de Pedro Cruz. Aos poucos, o Bahia conseguiu equilibrar o duelo e também se fez presente no ataque. O volante Wendel experimentou de longe e Dalton defendeu.

Com o Botafogo marcando atrás do meio-campo para explorar a velocidade, o tricolor tinha liberdade para articular o jogo pelo meio-campo, mas pecava nos passes.

O Botafogo teve as melhores chances do primeiro tempo. O zagueiro Wendel Lomar recebeu livre na pequena área, mas furou o chute, enquanto Bruno Leite pegou chute forte da entrada da área, mas a bola explodiu na defesa e foi para fora.

VACILOS NO FIM

O Bahia voltou do intervalo com Paulo Souto e Daniel nos lugares de Vitinho e Alex, respectivamente, mas a pressão no ataque continuou com o Botafogo. Logo aos seis minutos, Warley acertou a trave. No rebote, Gustavo Poffo mandou para o gol, mas a arbitragem marcou impedimento. Era o anúncio do que viria na sequência.

Apenas dois minutos depois, Pedro Ivo cruzou e Pipico nem precisou sair do chão para livre usar a cabeça para abrir o placar para o Belo.

O segundo gol do Botafogo saiu na sequência. Aos 11 minutos, Pedro Ivo aproveitou o cruzamento de Warley e, também de cabeça, ampliou a conta. O resultado recolocava o time paraibano no G4 do Grupo A.

A desvantagem fez Rogério Ferreira mudar o time outra vez. Ele tirou o volante Wendel e colocou o atacante Waliffer, mas o Bahia seguiu sem incomodar o goleiro Dalton. Se aproveitando da apatia tricolor, o Botafogo chegou ao terceiro gol.

Aos 33 minutos, o meia Bruno Mota mandou chute fraco da entrada da área, mas o goleiro Pedro Cruz aceitou. Já na reta final, Warley foi derrubado por Daniel na área. Pênalti que Bruno Mota cobrou aos 51, anotou o quarto e confirmou a vaga nas quartas de final do Nordestão.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-PB 3x0 Bahia - Copa do Nordeste (8ª rodada)

Botafogo-PB: Dalton, Lenon (Erick), Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Rodrigo, Pedro Ivo, Thallyson (Lucas Siqueira) e Bruno Leite (Warley); Kiko (Gustavo Poffo) e Pipico (Bruno Mota). Técnico: Moacir Jr.

Bahia: Pedro Cruz, Alex (Daniel), Marcello, Kauã Davi e Caio Roque (Lucas Santos); Wendel (Waliffer), Jota e Vitinho (Paulo Souto); João Coni (Rafael Soares), Samuel e Tiago. Técnico: Rogério Ferreira.

Local: estádio Almeidão

Gols: Pipico, aos 8 minutos do 2º tempo, Pedro Ivo, aos 11, e Bruno Mota, aos 33 e aos 51

Cartão amarelo: Wendel Lomar, Rodrigo (Botafogo-PB); Jota, Marcello (Bahia)