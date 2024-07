DESTAQUE TRICOLOR

Titular absoluto do Bahia, Gabriel Xavier celebra boa fase: 'Melhor momento da carreira'

Defensor avaliou desempenho individual e reconheceu que time precisa melhorar fora de casa

Da Redação

Publicado em 9 de julho de 2024 às 16:50

Gabriel Xavier é um dos destaques do Bahia no Campeonato Brasileiro Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Titular absoluto do Bahia, o zagueiro Gabriel Xavier vive o seu melhor momento na carreira. Quem garante isso é o próprio jogador. Aos 23 anos, ele se firmou na defesa tricolor no Campeonato Brasileiro e vem fazendo boa parceria com Kanu.

Durante entrevista nesta terça-feira (9), no CT do Palmeiras, em São Paulo, Gabriel comemorou a fase, mas admitiu que ainda precisa evoluir.

"Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo, é o momento mais importante da minha carreira, sei que ainda tenho muito a evoluir no Bahia. Como jogador profissional eu sei que ainda preciso evoluir, e procuro sempre assistir os vídeos e analisar com os profissionais do clube para que a gente possa melhorar", iniciou ele.

Em 2024, Gabriel Xavier entrou em campo 28 vezes, superando os 24 jogos que fez no ano passado e alcançando o maior número de partidas em uma mesma temporada. Recentemente, a imprensa de Portugal colocou o zagueiro no radar do Benfica, feito que ele comemora.

Apesar de comemorar o próprio desempenho individual, o defensor tricolor reconheceu que o time precisa melhorar a campanha fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Bahia tem apenas 25% de aproveitamento longe da Fonte Nova e nesta quarta-feira (10) encara o Athletico-PR, em Curitiba.