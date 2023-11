Torcida colossal: relação entre campo e arquibancada foi crucial para o título do Vitória

Torcida do Leão demonstrou força nas arquibancadas do Barradão. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

“Se me chamar, eu vou, eu vou pro Barradão, torcer pro meu Leão”. A música, cantada pelos torcedores do Vitória e inspirada na trilha de Bell Marques, representa exatamente a torcida do rubro-negro baiano e a sua relação com o estádio Manoel Barradas. O Leão foi campeão brasileiro da Série B, mas a conquista não veio apenas pelo rendimento do time em campo. A torcida foi fundamental para o título, apoiando a equipe desde a primeira partida da competição, dentro e fora do estádio.

“Pra mim, [o Barradão] é uma casa e pra torcida do Vitória é a mesma coisa. Venho aqui desde muito pequena e é o meu lugar de lazer, onde minha família me trazia nos finais de semana pra descontrair. Desde cedo, minha mãe trabalhava a semana toda pra chegar no final da semana e trazer eu e minha irmã pro Barradão”, disse Mariana do Espírito Santo, 21 anos.

Ela ainda cita a importância da torcida para a conquista do taça. “Foi o 12º jogador do Vitória. Sem ela, acho que não teria nada disso. Desde o primeiro jogo a gente tava aqui fazendo o corredor rubro-negro”, completou.

O corredor foi apenas uma das demonstrações de apoio da torcida neste ano. O evento acontece durante a chegada do ônibus do Vitória no Barradão. Na ocasião, torcedores esperam o time na frente dos portões do estádio, cantando músicas e hasteando as bandeiras. Quando a delegação chega, os sinalizadores são ligados e a fumaça vermelha e preta se espalha pela rua Artêmio Castro Valente.

Por dentro do corredor Rubro-Negro pic.twitter.com/PDDTEPxkQC — Curimã (@eubiel_71) October 30, 2023

A festa, no entanto, sempre começa mais cedo no estacionamento. Horas antes das partidas, já é possível ver os carros com diversos grupos de torcedores bebendo, dançando e resenhando. Inclusive, alguns veículos têm até um “paredão” instalado no porta-malas, no qual ouve-se músicas como “Pitbull Enraivado”, canção que caiu nas graças da torcida e dos próprios jogadores da equipe. A canção rendeu até um novo movimento dentro do Barradão, onde acontecem latidos após a defesa do time afastar ou desarmar uma jogada rival.

TEM ATÉ PISCINA...

Sobre o clima no estacionamento, Yuri Moraes, 29 anos, comentou que a festa é para todos os públicos. Ele citou o fato de sempre haver churrasco, cerveja, água, refrigerante e tudo o que o torcedor precisa para se sentir confortável. Foi Yuri, inclusive, quem teve a ideia de levar uma piscina para o último jogo no Barradão em 2023. “Eu perguntei no grupo que eu faço parte ‘e se a gente colocar uma piscina no estacionamento?’, que a gente sabe que é um calor e ninguém nunca teve essa ideia”, disse.

Galera levou piscina para o estacionamento do Barradão. Crédito: Alan Pinheiro/ CORREIO

Mas é dentro do Barradão que os rubro-negros fazem a real festa. Em 2023, o Vitória teve um total de 433.993 pagantes dentro do estádio e uma média de público de 22 mil pessoas. Os números correspondem aos 19 jogos na Série B. Em comparação aos últimos anos, a média de público cresceu, cerca de 140% em relação a 2022 e mais de 300% em relação a 2021, último ano que o Vitória tinha disputado a Segundona. Importante citar que, em 2021, os estádios estavam de portas fechadas durante a maior parte do campeonato por conta da pandemia do covid-19.

Jonas Maia, 40 anos, é um dos que estavam presentes desde a estreia. Ele conta que a união entre jogadores e torcida foi fundamental para o ano do clube. “O Vitória foi colossal. Os jogadores se mostraram todos unidos, empolgados e viveram essa realidade que é o Vitória, um time de Série A e que de lá nunca deveria ter saído. A gente está mostrando o nosso lugar e estamos aqui para celebrar o campeonato nacional que a gente tanto sonhava”.

Durante os jogos, as músicas são cantadas durante os 90 minutos. Melodias que falam sobre o amor e o orgulho dos torcedores pelo, agora, campeão nacional. Ao final das partidas, parte das arquibancadas se junta em uma coreografia para finalizar a “experiência Barradão” com o grito de guerra. A comemoração já era feita há anos, mas foi em 2022, ano que o Vitória disputou a Série C, que os jogadores começaram a participar. Em 2023 não foi diferente e a última vez que a equipe cantou com a torcida foi com a taça em mãos.

GERAÇÃO COLOSSAL

Umas das particularidades na torcida do Vitória atualmente é a presença dos rubro-negros nas redes sociais. No dia 8 de abril de 2022, o clube baiano tinha 743 mil seguidores no Instagram e hoje, em 2023, o número já ultrapassa 1,5 milhão. No X (antigo Twitter), a crescente não foi diferente. E foi justamente nas redes sociais que o apelido “colossal” ganhou força para se referir ao clube.

Kaiky Menezes, 19 anos, administrador da página Debateydebate e torcedor do time baiano, contou que o clube soube aproveitar o engajamento da torcida. “O Vitória deu voz ao torcedor e criou uma sinergia. Você vê que o engajamento do Vitória melhora, que a torcida tá mais presente. Quando o Vitória lança uma camisa, todo mundo divulga, todo mundo compra. E isso é fundamental para o time, tanto para renda, quanto para a visibilidade. O time está bem, a torcida está bem e todo mundo tá unido. Isso foi o fator crucial para o Vitoria subir e ser campeão”.