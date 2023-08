Torcida do Vasco lota aeroporto para receber o francês Payet

Dimitri Payet já sentiu o que é estar no Vasco. Anunciado na última semana, o meia francês chegou ao Rio nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 16, e foi recebido por cerca de 5 mil torcedores. O atleta vai realizar os últimos exames na manhã desta quarta e assinará vínculo de dois anos. A apresentação para os torcedores será na partida do fim de semana pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG, no Maracanã.



Payet chegou ao Brasil por volta das 5h30 da manhã. Apesar do horário e da baixa temperatura na cidade, a torcida marcou presença na saída do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Cerca de 1 hora após o desembarque, o meia francês teve seu primeiro contato com os torcedores, recebeu a camisa 10 do Vasco com seu nome e foi ‘abraçado’ no saguão do aeroporto. Ainda não há previsão de data de estreia do jogador.