PERSONALIZÁVEIS

Tricolor lança linha de produtos especiais de David Luiz; veja itens e valores

Coleção inclui camisa, T-shirt, copo, tirante, balde de pipoca, boneco e plotter personalizável

Com seis produtos do jogador estreante na Copa do Nordeste disponíveis no site da loja oficial do clube, a coleção David Luiz inclui camisa, T-shirt, copo, tirante, balde de pipoca e boneco. Além disso, as lojas do Leão do Pici vendem um plotter do craque ex-Flamengo, uma ilustração própria para aplicar em camisas do tricolor.>