REFORÇO IMPORTANTE

Importante em 2024, Willian Oliveira se recupera de lesão e vira opção no Vitória

Volante rubro-negro chegou a ser o artilheiro do Brasileirão na temporada passada

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de junho de 2025 às 18:01

Willian Oliveira se recuperou de lesão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com uma partida restante para o início da pausa na temporada em razão do Mundial de Clubes, o Vitória retornou aos treinos na última quarta-feira (4) e contou com o retorno do volante Willian Oliveira aos treinos com bola. O jogador se recuperou de uma lesão na face do joelho esquerdo e já está à disposição do técnico Thiago Carpini para defender o Leão. >

O volante não entra em campo desde o dia 13 de abril, no empate com o Atlético-MG, pela terceira rodada da Série A. Willian começou entre os titulares no confronto, mas foi substituído no intervalo. A lesão tirou o jogador por 11 jogos, já que o meio-campo ficou no banco contra o Fortaleza.>

Em 2025, Willian vestiu a camisa rubro-negra 14 vezes, contribuindo com um gol e duas assistências. O tento foi anotado contra o Jequié, na 4ª rodada do Campeonato Baiano. Já os passes para gols aconteceram diante de CRB e Atlético de Alagoinhas.>

Apesar de ter chegado à Toca do Leão no início de 2024 sob desconfiança da torcida, o volante conquistou seu espaço na equipe titular ao longo da temporada. Mesmo em um contexto negativo, com um início que rendeu a demissão de Léo Condé, Willian Oliveira chamou a responsabilidade e chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro ao fim da 10ª rodada.>

Foram seis gols marcados e duas assistências concedidas durante a última temporada, seu ano com mais participações diretas para gols na carreira. No entanto, o sucesso em 2024 ainda não conseguiu se repetir neste ano. >