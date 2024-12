LIVRE NO MERCADO

Diretoria do Flamengo decide não renovar contrato com o zagueiro David Luiz

Defensor estava no clube carioca desde 2021

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação de contrato do zagueiro David Luiz, que foi comunicado neste domingo. Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso Manto Sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira".

Aos 37 anos, ele tinha uma renovação de contrato engatilhada com a diretoria comandada pelo ex-presidente Rodolfo Landim. Após uma reunião de José Boto, novo nome que comanda o futebol, com o treinador Filipe Luís, a situação tomou um outro rumo.

Com uma carreira consolidada na Europa, David Luiz retornou ao Brasil no fim de 2021. Pelo clube carioca, ele fez 132 jogos, com 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Neste período, ele marcou quatro gols e deu duas assistências. O zagueiro deixa a Gávea com uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca conquistados em seu currículo.