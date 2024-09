FUTEBOL EUROPEU

Uefa retira San Siro da final da Liga dos Campeões de 2027 e abre nova concorrência

Com a decisão, a Uefa reabriu a concorrência para identificar novos interessados em sediar a partida, a mais badalada de toda a temporada europeia. A entidade diz que pretende tomar nova decisão sobre a futura sede até junho de 2025. As próximas finais serão disputadas em Munique, no estádio do Bayern, e na Puskas Arena, em Budapeste.