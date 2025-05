BAIANO NA LISTA

UFC Vegas 107: saiba quem são os brasileiros que lutam neste sábado (31)

Saiba quem compõe as lutas do evento neste final de semana

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de maio de 2025 às 08:00

UFC Vegas 107 terá cinco lutadores brasileiros em destaque no octógono Crédito: Divulgação/UFC

O UFC Vegas 107 acontece neste sábado (31) e terá cinco lutadores brasileiros em destaque no octógono. O evento, com início marcado para às 19h30, promete fortes emoções com disputas de cinturão, estreias aguardadas e confrontos que podem mudar o rumo das categorias. Confira abaixo quem são os brasileiros e o que esperar de cada um:>

Bruno Lopes

Com 32 anos e natural de São Paulo (SP), Bruno Lopes é apontado como uma das promessas brasileiras na divisão dos meio-pesados do UFC. O atleta, que mede 1,88 m, possui um cartel impressionante de 14 vitórias e apenas uma derrota, e chega embalado por duas vitórias consecutivas, sendo uma delas por nocaute.>

No UFC Vegas 107, Bruno enfrenta o experiente americano Dustin Jacoby, em duelo que pode colocá-lo entre os 15 melhores da categoria.>

Jafel Filho

O peso-mosca terá um combate 100% brasileiro no card preliminar do evento. De um lado, está Jafel Filho, o “Pastor”, de 32 anos, natural de Juazeiro (BA). Com 1,70 m de altura e um cartel de 16 vitórias e 3 derrotas, Jafel vem de dois triunfos seguidos por via rápida e busca consolidar seu espaço na divisão.>

Allan Nascimento

Do outro lado do octógono estará Allan Nascimento, o “Puro Osso”, de 33 anos e natural de São Paulo. Representando a tradicional equipe Chute Boxe Diego Lima, ele retorna após mais de dois anos afastado, com um retrospecto de 20 vitórias e 6 derrotas. Allan também vem de duas vitórias seguidas e pretende manter o embalo para escalar o ranking dos moscas.>

57,8 Kg ⚖️ para ?? Allan "Puro Osso" na pesagem oficial do #UFCVegas107!



[Sábado (31) | 19h | Assista ao vivo no @UFCFightPassBR | Assine já: https://t.co/OD62F561g5] pic.twitter.com/CSxVQpHZUB — UFC Brasil (@UFCBrasil) May 30, 2025

Ketlen Vieira

Uma das principais representantes brasileiras no MMA feminino, Ketlen Vieira, conhecida como "Fenômeno", retorna ao octógono em busca de recuperação. Natural de Manaus (AM), Ketlen tem 33 anos, 1,72 m de altura e um cartel de 14 vitórias e 4 derrotas.>

Atualmente terceira colocada no ranking do peso-galo feminino, Ketlen enfrenta Macy Chiasson, que venceu três de suas últimas quatro lutas. A vitória é crucial para que a brasileira continue na rota pelo cinturão da categoria.>

Rayanne dos Santos

Abrindo o card do UFC Las Vegas 107, a paraense Rayanne dos Santos, de 29 anos, encara a romena Alice Ardelean em duelo válido pelo peso-palha feminino. Ex-campeã do Invicta FC, Rayanne tem um cartel de 14 vitórias e 8 derrotas, mas ainda busca sua primeira vitória no UFC após duas derrotas por decisão dividida.>