UFC Vegas 107: veja onde assistir, horários e cards completos

Erin Blanchfield enfrenta Maycee Barber na luta principal da noite

O UFC Vegas 107 acontece neste sábado (31) e terá cinco lutadores brasileiros em destaque no octógono. O evento, com início marcado para às 19h30, promete fortes emoções com disputas de cinturão, estreias aguardadas e confrontos que podem mudar o rumo das categorias. Entre os nomes confirmados está Erin Blanchfield, que enfrenta Maycee Barber na luta principal da noite.>

Transmissão

O UFC Vegas 107 acontece neste sábado (31), com transmissão ao vivo a partir das 19h30 (horário de Brasília) com o card preliminar, e segue às 22h com o card principal, exclusivamente pelo UFC Fight Pass. As três primeiras lutas podem ser vistas de forma gratuita no UFC Fight Pass, Facebook, Youtube e Tik Tok.>