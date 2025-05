BEM E COM SAÚDE

Lúcio posta primeira foto após ter 18% do corpo queimado em acidente

A esposa do ex-jogador, Marília Forgiarini, compartilhou o registro com o atleta no hospital

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de maio de 2025 às 15:49

Lúcio apareceu pela primeira vez após ter 18% do corpo queimado em acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após ter 18% do corpo queimado em um acidente doméstico, o ex-zagueiro da Seleção Brasileira Lúcio apareceu pela primeira vez nas redes sociais. A esposa do ex-jogador, Marília Forgiarini, compartilhou o registro com o atleta no hospital, na noite de quarta-feira (28). Na imagem, Lúcio aparece com pequenos ferimentos no rosto e sorridente.>

A nossa melhor foto. O nosso sorriso mais sincero e cheio de gratidão. Nosso primeiro passeio (dentro do hospital) para um café. Que dia maravilhoso. Te amo Marília Forgiarini Esposa de Lúcio

Lúcio está internado em um hospital de Porto Alegre, no Sul do país, para tratar queimaduras e lesões de segundo grau. O ex-zagueiro teve 18% do corpo queimado após um acidente com uma lareira ecológica, ocorrido no dia 16 de maio de 2025, durante um evento na casa de amigos, em Brasília.>