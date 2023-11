Vasco e Corinthians jogam para se afastar da zona do rebaixamento

Faltando apenas três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Corinthians, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (28) no estádio de São Januário, em partida muito importante na definição dos rebaixados para a Série B da competição. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.



Ocupando a 16ª posição da classificação com 42 pontos após empate sem gols com o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba, o Cruzmaltino sabe que é fundamental somar três pontos em casa para ganhar ainda mais força na luta para fugir do rebaixamento.