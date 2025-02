CAMPEONATO CARIOCA

Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), no estádio Mané Garrincha

É hora do Clássico dos Gigantes no Campeonato Carioca. Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 8ª rodada do estadual. Após o empate com o líder Volta Redonda no último sábado (1º), o cruz-maltino chega para o confronto como o único invicto do torneio. Já o tricolor tem apenas sete pontos em sete partidas e quer sair da parte de baixo da tabela.>