DE VOLTA AO G4

Veja os gols do triunfo do Bahia sobre o Juventude pelo Brasileirão

O Bahia venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (4), o tricolor sofreu no primeiro tempo, mas deslanchou na segunda etapa e bateu o Juventude por 2x0, na Fonte Nova. Thaciano e Cauly marcaram os gols.

O resultado recolocou o Esquadrão no G4 do Campeonato Brasileiro. Com 27 pontos, o clube baiano está empatado com Botafogo e Palmeiras, mas ocupa a 4ª colocação por ter saldo de gols inferior ao dos rivais.