DE OLHO NO FUTURO

Verstappen chega a 200 GPs, mas descarta longevidade na F-1: 'Gostaria de fazer outras coisas'

Aos 26 anos, o holandês Max Verstappen está prestes a alcançar uma marca expressiva em sua carreira neste domingo, no Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1: a de disputar 200 corridas na categoria. Com isso, ele vai ser o piloto mais mais jovem da história a alcançar esse feito. No entanto, ao ser questionado nesta quinta-feira se pensa em dobrar esse número de provas, o piloto fez questão de descartar tal possibilidade.