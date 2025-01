MASSACRE

Vexame: Brasil é humilhado pela Argentina e leva goleada de 6x0 na estreia do Sul-Americano sub-20

Time treinado por Ramon Menezes sofreu três gols em apenas dez minutos

A Seleção Brasileira viveu uma noite para ser esquecida. Pela estreia no Sul-Americano sub-20, na Venezuela, o time treinado por Ramon Menezes praticou um futebol vergonhoso e foi goleado por 6x0 pela rival Argentina. >

Logo no início da partida, o Brasil deu sinais de que teria uma atuação preocupante. Os argentinos aproveitaram a fragilidade brasileira e com apenas dez minutos abriram 3x0. Subiabre marcou o primeiro aos seis minutos, Echeverri fez o segundo aos sete, e Igor, contra, fez o terceiro aos dez. >

No segundo tempo, o Brasil continuou irreconhecível. Aos seis minutos, Ruberto anotou o quarto gol dos argentinos. Aos oito, Echeverri foi às redes mais uma vez e marcou o quinto. Já aos 33 foi a vez de Hidalgo fechar a goleada em 6x0. >

Além de chamar atenção negativamente, a goleada humilhante deixa o Brasil em último lugar no grupo B do Sul-Americano. A equipe voltará aos gramados no domingo (26), contra a Bolívia, às 18h. >