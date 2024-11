VIKTOR GYÖKERES

Vilão do Batman? Entenda a comemoração de artilheiro sueco que marcou três gols no Manchester City

Atacante do Sporting encontrou inspiração nos quadrinhos do homem morcego para comemorar seus gols

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 20:11

Comemoração da 'máscara' de Viktor Gyökeres é inspirada em vilão do Batman Crédito: Divulgação/Sporting

Desde o início da temporada europeia, já foram 23 vezes em que Viktor Gyökeres balançou as redes para o Sporting. O artilheiro sueco ganhou ainda mais holofotes ao marcar três gols na goleada por 4x1 da equipe portuguesa diante do Manchester City. Porém, em cada um dos seus 66 tentos pelo clube lusitano, as mãos entrelaçadas no rosto não deixaram de o acompanhar nas comemorações.

A 'máscara' de Gyökeres virou uma marca registrada entre os torcedores do Sporting e ajudaram a torná-lo em mais um ídolo dos 'adeptos' da equipe de Portugal. A inspiração por trás da comemoração vem dos quadrinhos do Batman, principalmente por conta do vilão Bane, parte da galeria de antagonistas do vigilante mascarado.

No entanto, mesmo com o sueco estando em sua segunda temporada pelo Sporting, a revelação aconteceu somente em junho deste ano. Cumprindo uma promessa de contar o significado da comemoração, Gyökeres postou um vídeo em seu perfil em uma rede social com a legenda "ninguém se importava até eu colocar a máscara", frase dita pelo personagem Bane no filme 'Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge'. No longa-metragem dirigido por Christopher Nolan, o vilão foi vivido pelo ator Tom Hardy.