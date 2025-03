NO SUFOCO

Vini Jr marca aos 53 do 2º tempo e Brasil vence a Colômbia no Mané Garrincha

Seleção não jogou bem, mas arrancou a vitória em Brasília

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de março de 2025 às 23:55

Brasil x Colômbia Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Quem esperava por um Brasil dominante na Eliminatória para a Copa do Mundo, teve uma frustração na noite desta quinta-feira (20). No estádio Mané Garrincha, em Brasília, a Seleção começou bem e abriu o placar logo aos cinco minutos, mas não fez um bom jogo e por muito pouco não acumulou outro tropeço. O gol da vitória por 2x1 saiu apenas aos 53 minutos do segundo tempo.

>

Raphinha, de pênalti, abriu o placar para o Brasil, que apresentou futebol muito abaixo taticamente e sofreu diante dos colombianos. No vacilo de Joelinton, Luis Díaz deixou tudo igual. Na segunda etapa, o jogo ficou aberto e Vini Jr, de fora da área, garantiu o triunfo. >

O resultado positivo em casa deixa o Brasil na vice-liderança da Eliminatória, com 21 pontos. A Colômbia caiu para 6º, com 19. O próximo compromisso da Seleção será o clássico contra a Argentina, na terça-feira (20), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. >

O JOGO>

Em busca de recuperação na Eliminatória e de um trabalho mais sólido à frente da Seleção Brasileira, Dorival Júnior manteve a base dos últimos jogos. A principal novidade foi a entrada do atacante João Pedro no comando de ataque. O time brasileiro começou bem. >

Com apenas três minutos, Vini Jr. foi lançado pela direita, fez jogada individual e foi derrubado dentro da área pelo lateral Muñoz. O árbitro marcou o pênalti, e aos cinco minutos Raphinha cobrou no canto de Vargas e abriu o placar. >

O gol cedo deixou o Brasil ainda mais solto na partida. A seleção explorava a boa movimentação do quarteto de ataque formado por Raphinha, Rodrygo, Vini Jr e João Pedro. Na jogada individual, Rodrygo chutou cruzado e quase fez o segundo. Parecia um início promissor, mas só parecia. >

Aos poucos, a Colômbia equilibrou o duelo e começou a gostar do jogo. James Rodríguez teve boa chance para finalizar, mas o lateral Vanderson salvou. Ainda no primeiro tempo, o Brasil precisou fazer a primeira mudança. Gerson deixou o campo machucado e Joelinton foi para o jogo. >

Mas foi a Colômbia que continuou pressionando. Mais organizados, os colombianos iam construindo boas jogadas. Aos 40 minutos, Joelinton vacilou e perdeu a bola na entrada da área. James Rodríguez achou Luis Díaz, que bateu forte e deixou tudo igual no Mané Garrincha. >

O segundo da Colômbia quase saiu logo na sequência. Muñoz ajeitou para Arias na pequena área, mas na hora da finalização Marquinhos conseguiu cortar. A pressão continuou nos acréscimos. Lucumí tentou de canela, enquanto Lerma mandou para fora. >

Apesar de ter perdido o controle do jogo em boa parte da primeira etapa, o Brasil voltou do intervalo com o mesmo time. Vini Jr. assustou o goleiro Vargas com um chute forte. Em seguida, o mesmo Vini tentou mais uma e parou no colombiano. >

O duelo ficou aberto, com os dois times buscando o gol. A Colômbia chegou a balançar as redes, mas a arbitragem marcou falta de Córdoba no goleiro Alisson anulou o lance. Do outro lado, o Brasil empilhava chances perdidas. Outra vez Vini Jr teve boa oportunidade e desperdiçou. >

Susto maior quem deu foi o zagueiro Sánchez. O colombiano se chocou com Alisson em um lance de bola parada e caiu desacordado. Os jogadores ficaram muito preocupados. Sánchez deixou o campo e foi substituído por Cuesta. O goleiro brasileiro também saiu e Bento foi para o duelo. >

O Brasil se lançou ao ataque na reta final e foi recompensado. Aos 53 minutos, Vini Jr. mandou de fora da área e venceu o goleiro Camilo Vargas, decretando a vitória brasileira. >

FICHA TÉCNICA >

Brasil 2x1 Colômbia - Eliminatória para a Copa do Mundo (13ª rodada)>

Brasil: Alisson (Bento), Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães (André), Gerson (Joelinton) e Raphinha; Rodrygo (Savinho), João Pedro (Matheus Cunha) e Vini Jr (Léo Ortiz). Técnico: Dorival Júnior. >

Colômbia: Vargas, Muñoz, Davidson Sánchez (Cuesta), Lucumí e Mojica; Lerma, Richard Ríos e Arias (Carrascal) e James Rodríguez (Castaño); Luis Díaz e Córdoba (Borré). Técnico: Néstor Lorenzo. >

Local: estádio Mané Garrincha>

Gols: Raphinha, aos 5 minutos, Luis Díaz, aos 40 do 1º tempo, e Vini Jr, aos 53 do 2º tempo>

Cartão amarelo: Bruno Guimarães, Joelinton; Gabriel Magalhães; Richard Ríos >

Público: 70.027 presentes>

Arbitragem: Alex Herrera, auxiliado por Jorge Urrego Martínez e Tulio Moreno (trio da Venezuela) >