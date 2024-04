E.C. VITÓRIA

Vitória encara Cruzeiro no Mineirão para melhorar estatística como visitante em 2024

Jogo da 4ª rodada do Brasileirão acontece no domingo (28), às 16h

Publicado em 25 de abril de 2024 às 13:54

O lateral direito Zeca e o atacante Janderson durante treino na Toca do Leão Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória vai encarar o primeiro jogo longe de Salvador no Brasileirão 2024. No domingo (28), o Leão enfrenta o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão, em Belho Horizonte. O confronto é a oportunidade para o rubro-negro melhorar a estatística como visitante na temporada. O time comandado por Léo Condé tem 45% de aproveitamento fora de casa na temporada.

O Leão disputou 11 jogos como visitante este ano. Foram quatro vitórias, diante de Jacuipense, Itabuna, Barcelona de Ilhéus e Fortaleza, outras quatro derrotas, para Jequié, Juazeirense, Bahia e Barcelona de Ilhéus, além de três empates, com Altos, Jacobina e Bahia. Balançou a rede nove vezes e permitiu que os adversários fizessem o mesmo em oito oportunidades.

Diante do Cruzeiro, o Vitória vai tentar vencer pela primeira vez no retorno à Série A, após dois jogos em casa. No Barradão, o rubro-negro enfrentou o atual campeão Palmeiras na estreia e perdeu por 1x0. Depois, empatou o Ba-Vi em 2x2. Com apenas um ponto, o Leão abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, mas vale lembrar que o Vitória tem um jogo a menos, já que o duelo com o Cuiabá, válido pela 2ª rodada, foi adiado.

“No ano passado, na Série B, empatamos dois jogos em casa, que lamentamos muito. É claro que a gente quer sempre vencer, mas é um campeonato muito difícil, equilibrado. A gente pode sair contra o Cruzeiro, domingo, e buscar pontos fora. Acho que lá para a 12ª rodada começa a desenhar alguma coisa no campeonato”, opinou o técnico Léo Condé.

O treinador rubro-negro está tendo a semana livre para preparar o time. Depois da folga de segunda-feira (22), o elenco do Vitória se reapresentou na terça e completará cinco sessões de treinamentos no sábado (27), quando viaja para Belo Horizonte.

“Vai ser um jogo difícil. É um adversário qualificado, apesar da troca de treinador e a derrota no clássico. O Campeonato Brasileiro é sempre difícil, mas sabemos da nossa capacidade e temos consciência de que eles também vão querer se recuperar”, afirmou Léo Condé. A Raposa vem de derrota para o Atlético-MG por 3x0.

Para a partida contra o Cruzeiro, o treinador rubro-negro poderá contar com o lateral esquerdo Patric Calmon. Recuperado de contusão, ele treina com o grupo desde a semana passada e está apto para entrar em campo. Em contrapartida, Condé não deve contar com o atacante Iury Castilho. Com dor na coxa, ele passará por exame. O zagueiro Camutanga e o volante Dudu iniciaram a transição física e seguem como baixas.