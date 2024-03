NÃO DEU

Vitória ganha do Treze por 3x0, mas é eliminado da Copa do Nordeste

Todos os rivais diretos do Grupo A também vencem na rodada, e o Leão termina na 5ª colocação

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de março de 2024 às 23:43

Luiz Adriano abriu o placar para o Vitória no Barradão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Vitória está fora da Copa do Nordeste. O rubro-negro até fez a sua parte na última rodada e ganhou do Treze por 3x0, na noite desta quarta-feira (27), no Barradão. Mas o dever de casa não era o suficiente. O Leão ainda precisava torcer por uma combinação de resultados, o que não ocorreu.

O time baiano terminou a fase de grupos na 5ª colocação do Grupo A, atrás do Sport, que somou 17 pontos, e de Ceará, CRB e Botafogo-PB, que também venceram as suas partidas e somaram 15 pontos, cada - um a mais que a equipe do técnico Léo Condé. Os gols da vitória sobre o Treze foram anotados por Luiz Adriano, Léo Gamalho e Lucas Esteves.

Agora, o Vitória passa a focar completamente nas finais do Campeonato Baiano. O Leão será o anfitrião na ida, marcada para o próximo domingo (31), às 16h, no Barradão. A volta será uma semana depois, no dia 7 de abril, no mesmo horário, na Arena Fonte Nova.

O jogo

Apesar da importância do jogo contra o Treze, o Vitória foi escalado com um time reserva, visando o clássico na decisão do Baianão. O técnico Léo Condé preferiu preservar suas principais peças para o Ba-Vi e, do time considerado titular, apenas três jogadores foram relacionados: o goleiro Lucas Arcanjo, que esteve nos onze iniciais, além do lateral-esquerdo Patric Calmon e do volante Dudu, que começaram no banco.

O Vitória começou o jogo com paciência, trocando passes enquanto tentava achar espaços diante de um adversário fechado no campo de defesa. Aos 11 minutos, Zé Hugo perdeu uma chance inacreditável. Rickelme recuou mal, Luiz Adriano ficou com a bola e driblou o goleiro. Mesmo sem ângulo, o centroavante conseguiu descolar passe para o camisa 17. Mas Zé Hugo, de frente para o gol, chutou para fora.

Os visitantes responderam dois minutos depois. Lucas Mineiro recebeu de Rickelme, apareceu nas costas da defesa e chutou cruzado, acertando a trave de Lucas Arcanjo.

O Treze, porém, parou por aí, e o Leão foi quem criou as chances na etapa. Em uma delas, aos 20 minutos, Eryc Castillo saiu em boa jogada pela esquerda, driblou um marcador ao invadir a área e bateu, mas o chute foi travado. Aos 30, foi a vez de Luiz Adriano receber dentro da área e ajeitar para Luan chutar colocado, só que Andrade fez boa defesa.

O placar enfim foi aberto pelo Vitória aos 39 minutos. Luan cobrou falta, mandando a bola na marca do pênalti. Luiz Adriano subiu mais que todo mundo e, de cabeça, estufou as redes: 1x0 no Barradão. Já nos acréscimos, o centroavante acertou mais uma ótima cabeçada, só que Andrade salvou.

O Leão se manteve melhor em campo na volta do intervalo, passando a administrar o resultado. Com as substituições - principalmente após a entrada de Mateus Gonçalves -, o anfitrião passou a criar mais chances.

Aos 25, Luiz Adriano recebeu na entrada da área, dominou e deixou Zé Hugo em boas condições de finalizar. Livre da marcação, o camisa 17 mandou uma bomba, a bola desviou e acertou a trave de Andrade. Pouco depois, Jean Mota cobrou falta de perna esquerda, mas, atento, o goleiro do Treze salvou.

Aos 30, Jean Mota surgiu de novo: ao tentar o cruzamento, a bola desviou no defensor e quase enganou Andrade. Mas o arqueiro fez grande defesa e evitou o segundo gol rubro-negro.

O rubro-negro ampliou o marcador após Zé Hugo ser puxado dentro da área por Rubens Carvalho - que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Léo Gamalho, em seu retorno ao time depois de mais de quatro meses fora por lesão, foi para a cobrança e fez o 2x0 para o Leão, aos 41.

Ainda deu tempo de Lucas Esteves deixar o dele, aos 44. Jean Mota tocou por cima da marcação e deixou o lateral na cara de Andrade. O camisa 6 mandou por baixo do goleiro e anotou o terceiro no Barradão. Mas não foi o suficiente para evitar a eliminação rubro-negra na Copa do Nordeste.

FICHA TÉCNICA

Vitória 3x0 Treze - 8ª rodada da Copa do Nordeste

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Zapata, João Victor e Lucas Esteves; Luan Santos (Caio Vinícius), Léo Naldi (Dudu) e Luan (Jean Mota); Eryc Castillo (Mateus Gonçalves), Zé Hugo e Luiz Adriano (Léo Gamalho). Técnico: Léo Condé.

Treze: Andrade, Felipe Pacajus, Luis Fernando (Rafael Castro), Pedrão e Rubens Carvalho; Roberto, Matheus Chaves e Wanderson (Fernando Neto); Rickelme (Di María), Lucas Mineiro e Vitão (Gabriel Feitosa). Técnico: William De Mattia.

Estádio: Barradão

Gols: Luiz Adriano, aos 39 minutos do primeiro tempo; Léo Gamalho, aos 41 minutos, e Lucas Esteves, aos 44 minutos do segundo tempo;

Cartão vermelho: Rubens Carvalho, do Treze;

Público: 10.962 pagantes

Renda: R$ 233.435,00