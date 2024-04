BRASILEIRÃO

Vitória liga alerta após só conquistar um ponto em dois jogos dentro de casa na Série A

Rubro-negro visita o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 13:30

Lucas Arcanjo sofreu três gols nas duas primeiras rodadas do Brasileirão Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Dois jogos. Apenas um ponto somado. Depois de cinco anos, o Vitória está de volta à Série A do Brasileiro, mas a largada no campeonato não foi como os torcedores desejavam. O Leão não conseguiu aproveitar os dois jogos seguidos disputados no Barradão e vai precisar reverter o prejuízo longe da capital baiana. No domingo (28), às 16h, o compromisso válido pela 4ª rodada é em Belo Horizonte, no Mineirão, contra o Cruzeiro.

O aproveitamento inicial em casa é de apenas 17% e leva o clube a ligar o alerta, já que o estádio e o apoio do torcedor vinham sendo determinantes no embate com os adversários. A torcida fez a parte dela e o Leão jogou com lotação máxima nas duas primeiras rodadas do Brasileirão.

O único ponto do Vitória foi conquistado no último domingo (21), quando empatou em 2x2 com o Bahia. Mandante do jogo, o Leão abriu dois gols de vantagem com Matheuzinho e Wagner Leonardo, mas vacilou e deixou o rival igualar o marcador na pontaria de Biel e Everaldo.

“Apresentamos um bom jogo, fizemos uma partida envolvente e abrimos vantagem. Acabamos vacilando no segundo tempo e sofremos os gols”, avaliou o técnico Léo Condé. “Não podemos deixar essas brechas em um campeonato como esse, em que cada ponto é importante”, completou.

O resultado faz o rubro-negro ocupar a zona de rebaixamento, na 17ª posição, mas vale lembrar que o Vitória tem um jogo a menos, já que a partida contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, válida pela 2ª rodada, foi adiada em função da Copa Verde. A CBF ainda não definiu quando o confronto ocorrerá. Antes de empatar com o Bahia, o Vitória perdeu para o Palmeiras, por 1x0, na estreia do campeonato, também no Barradão.

“No ano passado, na Série B, empatamos dois jogos em casa, que lamentamos muito. É claro que a gente quer sempre vencer, mas é um campeonato muito difícil, equilibrado. A gente pode sair contra o Cruzeiro, domingo, e buscar pontos fora. Acho que lá para a 12ª rodada começa a desenhar alguma coisa no campeonato”, projetou Léo Condé.

O treinador terá a semana inteira para preparar o time para o jogo contra o Cruzeiro. O elenco ganhou folga nesta segunda-feira (22) e se reapresenta na Toca do Leão na tarde terça-feira (23). Serão cinco sessões de treinos até a delegação seguir para Belo Horizonte, no sábado (27).