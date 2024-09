FUTEBOL

Vitória perde para o Vasco no Barradão e fica na zona do rebaixamento

Rubro-Negro foi derrotado por 1 a 0 pelo time carioca

Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2024 às 20:36

Vitória foi derrotado pelo Vasco dentro de casa Crédito: Reprodução/E.C. Vitória

Dentro de casa, o Vitória foi derrotado pelo Vasco na 25° rodada do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo (1°) e segue na zona de rebaixamento. Mesmo controlando as ações ofensivas desde o início do jogo e pressionado o time carioca ao longo da partida, o Leão acabou castigado pelo Cruz Maltino, que foi eficiente na bola parada.

Com a derrota e as vitórias de Corinthians e Fluminense, o Leão da Barra se distanciou da saída da degola, ficando a cinco pontos do tricolor carioca, primeiro fora da zona de rebaixamento. O Vasco, apesar de vir postado na defesa desde os primeiros minutos de jogo, acabou saindo com os três pontos. O alvinegro do Rio de Janeiro se defendeu bem e, em cobrança de escanteio no segundo tempo, acabou marcando o gol da vitória com o zagueiro João Victor.

O resultado fez com o que o Vitória fosse ultrapassado pelo Corinthians, amargando a 18° colocação do campeonato. Para o Vasco, a partida significou a manutenção da 8° colocação, ficando a seis pontos do G6. Agora, o Vitória tem duas semanas de treino por conta da data Fifa para se recuperar antes de enfrentar o Atlético Goianiense, fora de casa, no sábado (14). O Vasco, por sua vez, vai encarar o Flamengo em clássico carioca no domingo (15).

O jogo

A partida começou truncada, com os dois times se estudando nos minutos iniciais. Só aos 9 minutos surgiu a primeira chance clara de gol. Na ponta esquerda, Osvaldo tirou um truque da cartola, deu um chapéu no defensor e cruzou para a área, encontrando Carlos Eduardo. O atacante amaciou no peito e bateu forte, mas a bola passou raspando trave de Léo Jardim. Três minutos depois, Osvaldo voltou a incomodar pelo Leão da Barra. O atacante recebeu na entrada da área e bateu forte, obrigando Léo Jardim a fazer boa defesa.

Depois das primeiras chances, o Rubro-Negro se animou e empurrou a defesa do Vasco contra a parede. O Leão usava, principalmente, as jogadas pelas laterais com cruzamentos para área. Os zagueiros do time carioca, no entanto, foram efetivos nas ações defensivas e afastavam o perigo quando a bola era alçada à área. Com liberdade para os laterais, o Vitória seguiu atacando pelas alas, mas, quando conseguia finalizar, parava nas boas defesas do goleiro Léo Jardim.

Após os 30 minutos de jogo, o Vitória reduziu as investidas no ataque e Vasco conseguiu controlar o jogo, evitando jogadas mais perigosas. Aos 37 minutos, no entanto, Osvaldo voltou a fazer a diferença em um contra-ataque. O atacante do Vitória levou a melhor na velocidade e tocou para a Alerrandro. O centroavante dominou, girou e serviu Carlos Eduardo, na cara do gol. De cara para Léo Jardim, o atacante pegou mal na bola e mandou pelo lado esquerdo do gol.

O fim do primeiro tempo, no entanto, foi marcado por um período sem grandes oportunidades. Ainda que na defesa, o Vasco passou a controlar a posse de bola, reduzindo as oportunidades do Leão no campo de ataque. Na volta para o segundo tempo, a tendência da primeira etapa se manteve: Vitória atacando, Vasco se defendendo. Os primeiros minutos da etapa final, porém, foram marcados por um jogo morno, sem muitas oportunidades de ataque. Já aos 20 minutos, tanto Lucas Arcanjo como Léo Jardim não tinham trabalhado.

Com o jogo morno, o Vasco se aproveitou e passou a ditar o ritmo, tendo a posse da bola no campo do Leão. Mesmo postado na defesa, o Vitória sofreu com a queda de rendimento do setor ofensivo, que parecia não ter fôlego para puxar o time. Aos 27 minutos do segundo tempo, porém, o Cruz Maltino foi premiado. Depois de conseguir o escanteio, Payet cobrou com precisão na cabeça do zagueiro João Victor, que cabeceou no canto direito para abrir o placar no Barradão.

Depois de tomar o gol, o Vitória se lançou a frente, tentando, como de início, jogadas pelo lado e apostando nos cruzamentos. Na vantagem, o Vasco cozinhou o jogo, fez cera em cada oportunidade de bola parada e assegurou a vitória.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0 x 1 Vasco - Campeonato Brasileiro - (25º rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Caceres (Willean Lepo), Néris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Filipe Machado (Everaldo); Carlos Eduardo (Zé Hugo), Osvaldo (Gustavo Mosquito) e Alerrandro (Janderson). Técnico: Thiago Carpini.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura (Matheus Carvalho) e Emerson (Payet); Rayan (Jean David), David (Leandrinho) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Local: Barradão

Gol: João Victor, para o Vasco, aos 27 minutos de segundo tempo;

Cartão amarelo: Willean Lepo e Neris para o Vitória; João Victor para o Vasco