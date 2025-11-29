LEÃO MOTIVADO

Vitória recebe Mirassol no Barradão para terminar rodada fora do Z-4

Confronto contra os paulistas ocorre neste sábado (29), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 05:00

Vitória está preparado para enfrentar o Mirassol no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Campeonato Brasileiro tem apenas mais três rodadas para o fim da competição e o Vitória está entre os times que brigam para não terminar o ano com o gosto amargo do rebaixamento. Com a disputa ainda em aberto, o Leão recebe o Mirassol no Barradão com o objetivo de acabar mais uma rodada fora do Z-4 e encaminhar a permanência na primeira divisão. O confronto, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, começa a partir das 16h neste sábado (29).

Para o confronto, o técnico Jair Ventura volta a contar com o volante Willian Oliveira, que cumpriu suspensão diante do Sport e volta para o time titular. Outro que pode retomar seu espaço no onze inicial é o centroavante Renato Kayzer, que encerrou o jejum de gols na última rodada. O atacante, inclusive, pontuou que o elenco não pode relaxar na reta final e continuar a sequência positiva.

“Dentro do Campeonato Brasileiro, se você relaxar vai acabar perdendo pontos e tendo uma sequência ruim. Você tem que jogar em estado de alerta o campeonato todo. É lógico que o final quem não briga por mais nada já dá uma relaxada, fica mais leve, mas nós precisamos manter o foco nos nossos jogos, porque a gente tá brigando embaixo, infelizmente. Temos que ter responsabilidade e cautela, porque a gente sabe que todo jogo de série A é difícil”, deu o recado.

Em contrapartida ao retorno de Willian Oliveira, o comandante rubro-negro não conta com Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo, Jamerson e Rúben Ismael. O quarteto não joga mais na temporada. O centroavante Carlinhos também é ausência, já que foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão pela expulsão diante do Vasco. No entanto, as ausências são ofuscadas pelo momento do Vitória na competição.

Dentro de campo, o Leão defende uma invencibilidade de quatro jogos, com dois resultados positivos e dois empates. Considerando as últimas 10 rodadas da Série A, o clube baiano tem a 9ª melhor campanha no recorte, com 54% de aproveitamento. Como mandantes, os rubro-negros ocupam a 14ª posição, com 27 pontos somados no Barradão.

Para Kayzer, o mais importante para manter a sequência é “deixar o nervosismo de lado”. “É lógico que é bom ter a ansiedade de sempre estar jogando, aquele friozinho na barriga é gostoso. Mas a gente precisa ter a cabeça leve, porque se você começar a colocar muita pressão em si mesmo, você acaba se travando. A gente precisa ter a cabeça leve para entrar em campo e fazer o nosso melhor. Depende só de nós. Então, a gente tem que estar bem concentrado e bem atento a todos os pontos dos jogos”, disse.

Do outro lado, o Mirassol é o 5º melhor visitante da competição. O Leão Caipira conquistou 21 pontos jogando fora de casa, com cinco triunfos, seis empates e seis derrotas. Contra o Leão da Barra, o desempenho diante de times que estão na parte de cima da tabela poderia ser melhor. Só venceu um jogo contra as equipes que atualmente ocupam o G-7, justamente o clássico contra o Bahia. Houve ainda sete empates e cinco derrotas.