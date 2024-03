E.C. VITÓRIA

Vitória relaciona apenas três titulares para jogo contra o Treze; Léo Gamalho está na lista

Jogo decisivo da Copa do Nordeste será disputado nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Barradão

De olho nos Ba-Vis das finais do Campeonato Baiano, o Vitória abriu mão de jogar com o time titular na rodada derradeira da fase classificatória da Copa do Nordeste. O rubro-negro vai usar um time reserva para enfrentar o Treze, nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Barradão.