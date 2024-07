EM CANABRAVA

Vitória repudia violência e diz que vai investigar 'internamente' agressões a jogadores

Dudu e Rodrigo Andrade foram agredidos quando estavam em bar



Da Redação

Wendel de Novais

Publicado em 15 de julho de 2024 às 10:46

Carro foi destruído durante ataque a jogadores do Vitória Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Vitória emitiu um comunicado sobre as agressões sofridas pelos jogadores Dudu e Rodrigo Andrade, nesse domingo (14), no bairro de Canabrava. Os jogadores foram agredidos e perseguidos por homens que usavam camisas da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI).

Em nota, o clube afirmou que repudia e que vai investigar o caso. "O Esporte Clube Vitória é uma instituição democrática que reconhece sua responsabilidade social e repudia qualquer atitude que ultrapasse os limites do respeito, da segurança e da paz. O incidente envolvendo os atletas Dudu e Rodrigo Andrade na noite deste domingo (14) será tratado internamente, em conjunto com a diretoria e demais envolvidos", diz a nota.

O Vitória ressaltou ainda que não considera "a violência como resposta para qualquer situação". Tanto Rodrigo Andrade como Dudu têm tido o trabalho questionado pela torcida do Vitória, que briga contra o rebaixamento no Brasileirão deste ano. O primeiro, inclusive, teria faltado ao treino do Leão no domingo, mesmo após dois dias de folga concedido aos atletas.

Agressões

O caso aconteceu em um bar onde os meias Dudu e Rodrigo Andrade estariam bebendo, na Rua Artêmio Castro Valente, a mesma onde fica o estádio do Barradão. Testemunhas contaram que às 22h30, porém, membros de uma torcida organizada chegaram ao local para agredir os dois.

"Foi no bar aqui mesmo. Dudu e Rodrigo Andrade estavam aqui. Chegaram mais de 10 pessoas, que estavam com a roupa da TUI (Torcida Uniformizada Os Imbatíveis), alguns com o rosto coberto, e pularam o muro do bar. Foi assustador, porque chegaram com paus e barras de ferro, já para bater nos dois. Na hora, foi um desespero", conta ela.

Ainda segundo Maria, os dois jogadores conseguiram escapar dos torcedores de formas diferentes. "Rodrigo Andrade correu para se esconder em uma casa aqui e os moradores ajudaram ele. Já Dudu pulou a grade o bar para tentar fugir, mas foi cercado. Foi quem mais apanhou, com certeza. Não só bateram nele, como quebraram os carros. Um era de um dos dois, mas outro era de uma moradora daqui", completa.