Vitória tem números positivos contra rivais que subiram da Série B

Leão enfrentará o Criciúma na próxima quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de novembro de 2024 às 07:35

Time do técnico Thiago Carpini enfrentará o Criciúma Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Faltam cinco rodadas para o Campeonato Brasileiro ser definido por completo. São cinco partidas para que o Vitória alcance seu objetivo de não terminar a Série A nas quatro últimas posições. Para isso, é necessário que o clube volte da Data-Fifa pontuando diante do Criciúma, no Heriberto Hülse, na próxima quarta-feira (20), às 16h30. Em consonância com a missão do Leão, está o retrospecto positivo diante das equipes que subiram junto ao rubro-negro no fim da temporada passada.

Na campanha que coroou o título de campeão da Série B em 2023, o Vitória foi acompanhado do Juventude, Atlético-GO e Criciúma na ascensão à primeira divisão. Contra esses adversários, foram cinco partidas disputadas em 2024, sendo três no Barradão e duas longe de Salvador.

O rendimento do time baiano nesses duelos é vantajoso, e pode servir como incentivo para o confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse recorte, os comandados do técnico Thiago Carpini foram superados em apenas uma ocasião: justamente na estreia do técnico na competição. No Barradão, o Leão perdeu para o Atlético-GO por 2x0.

Em entrevista coletiva após superar o Athletico-PR, o treinador já havia comentado sobre o bom desempenho da equipe vermelha e preta em confrontos diretos. De acordo com Carpini, a continuidade do trabalho foi um diferencial para que o time conseguisse melhorar no torneio.

“A nossa construção tem favorecido e levado o Vitória a esse momento. Acredito nessa construção de ideias, nessa entrega, nesse compromisso coletivo que, para mim, é mais importante. E a gente está muito feliz com o que está acontecendo aqui, mas a gente tem muito a buscar e a evoluir nessa competição”, afirmou o comandante.

Além da derrota, o clube baiano empatou uma partida e ganhou as outras três. Assim, somou 10 dos 15 pontos disputados no Brasileirão contra os rivais que subiram da Série B. É um aproveitamento de 66,6%. Ainda neste recorte, o Leão marcou seis gols e sofreu quatro.

Melhorou

O bom desempenho mostra um aproveitamento contrário ao demonstrado em campo na última temporada. Mesmo sendo a equipe com mais pontos ao fim das 38 rodadas da Segundona, o Vitória não conseguiu ganhar nenhum dos seis confrontos travados contra os mesmos três rivais em 2023.

O Leão somou apenas dois dos 18 pontos disputados contra Juventude, Criciúma e Atlético-GO no ano passado. Com as quatro derrotas e os dois empates, o baixo rendimento gerou um aproveitamento de 11%. O cenário de gols ocorreu ao avesso do visto em 2024, já que o rubro-negro conseguiu furar as redes dos rivais apenas em duas oportunidades, enquanto foi vazado seis vezes.