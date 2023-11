Vitória terá dois reforços para jogo contra o Sport

O Vitória tem dois reforços certos para o jogo contra o Sport, sábado (18), às 17h, no Barradão. Após cumprirem suspensão, os volantes Rodrigo Andrade e Gegê estão à disposição do técnico Léo Condé para o jogo da penúltima rodada da Série B do Brasileiro.



Um dos pilares do Vitória no campeonato, Rodrigo Andrade é titular e voltará a defender o time no clássico pernambucano. Já Gegê deve seguir como opção no banco.



No domingo (12) passado, quando o Vitória venceu o Novorizontino por 2x1 e garantiu o acesso à Série A, a dupla de volantes foi formada por Dudu e Matheus Trindade. A tendência é que o segundo fique entre os reservas dessa vez.