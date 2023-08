Vitória terá time bem diferente ao do primeiro turno em reencontro com o Mirassol; veja possível escalação

Goleiro Lucas Arcanjo vai reencontrar o Mirassol no returno da Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Mirassol foi um dos sete clubes que conseguiu derrotar o Vitória nesta edição da Série B do Brasileiro. Em 19 de maio, na 7ª rodada, o time paulista venceu por 2x0, no estádio Maião, com gols de Cristian Renato e Fernandinho. As equipes voltarão a se enfrentar pela 26ª rodada, na sexta-feira (1º), às 19h15, dessa vez no Barradão.



O Vitória vai encarar o confronto com um time bem diferente daquele que entrou em campo no interior de São Paulo. A tendência é que apenas sete jogadores escalados naquele jogo escutem o apito inicial dentro das quatro linhas.

A defesa é o setor com mais atletas mantidos. O goleiro Lucas Arcanjo, o lateral direito Zeca e o zagueiro Wagner Leonardo vão reencontrar o Mirassol. Suspenso, o zagueiro Camutanga está fora e será substituído por João Victor. Outrora titular, o lateral esquerdo Marcelo perdeu a posição para Felipe Vieira.

O meio-campo será todo novo. Titulares no jogo de ida, Léo Gomes perdeu espaço, Diego Fumaça já rescindiu o contrato com o clube e Thiago Lopes deve começar como opção no banco. Dudu, Matheus Trindade e Matheusinho são os mais cotados para compor o setor.

O ataque também terá um trio diferente. No primeiro turno, Zé Hugo, Welder e Osvaldo foram os titulares. Dessa vez, os dois primeiros devem seguir no banco, como ocorreu nos dois últimos jogos no Barradão. Recuperado de lesão, Osvaldo deve reaparecer entre os titulares, ao lado de Iury Castilho e Léo Gamalho.

Além de Camutanga, o técnico Léo Condé tem outros dois desfalques por suspensão para o jogo contra o Mirassol, o volante Marco Antônio e o atacante Mateus Gonçalves, mas ambos foram reservas na rodada passada. Por outro lado, o comandante rubro-negro terá dois reforços. O lateral direito Railan e o volante Rodrigo Andrade estão recuperados de contusão e novamente à disposição.

Confira o time do Vitória na derrota por 2x0 para o Mirassol na 7ª rodada: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Diego Fumaça e Thiago Lopes; Osvaldo, Welder e Zé Hugo.