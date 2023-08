Vitória terá três desfalques contra o Mirassol

Volante Marco Antônio levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso diante do Mirassol. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória jogará desfalcado diante do Mirassol na 26ª rodada da Série B. Suspensos, o zagueiro Camutanga, o volante Marco Antônio e o atacante Mateus Gonçalves estão fora do jogo de sexta-feira (1º), às 19h15, no Barradão.



Titular no empate sem gols com o Atlético-GO, na noite de domingo (27), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Camutanga foi expulso de campo aos 24 minutos do primeiro tempo após parar com falta uma investida de Gustavo Coutinho, artilheiro da competição. Como ele era o último jogador do Vitória e o atacante sairia cara a cara com Lucas Arcanjo, levou a chapinha vermelha direto.

Marco Antônio e Mateus Gonçalves entraram no time no decorrer do segundo tempo, receberam cartão amarelo e, como estavam pendurados, não estarão à disposição para a partida contra o Mirassol. Apesar de ter começado no banco diante do Atlético-GO, o atacante tinha sido titular nas nove rodadas anteriores e foi o responsável por aumentar a produtividade ofensiva do Vitória no jogo em Goiânia.

Apesar das baixas, o técnico Léo Condé terá o atacante Osvaldo mais preparado para o confronto com o Mirassol. Depois de desfalcar o Vitória nas cinco primeiras rodadas, o garçom rubro-negro na competição, com seis assistências, está recuperado da lesão na coxa e entrou nos minutos finais do jogo com o Atlético-GO.

“Estou 100% recuperado e ganhei um pouquinho de minutos. Estarei bem para o próximo jogo se o professor optar", afirmou o atacante após o apito final.

Em entrevista coletiva concedida depois do jogo, o técnico Léo Condé também falou sobre o retorno do jogador.

“Muito feliz de ter o Osvaldo novamente, não só dentro de campo, mas principalmente por ter ele no nosso ambiente de concentração e vestiário. É um cara muito positivo, joga todo mundo pra cima. É muito experiente e divide sua experiência com todo mundo. Então fico feliz com o retorno do Osvaldo para a sequência do campeonato”, afirmou o treinador rubro-negro.