Vitória vê distância para o Z4 diminuir, mas tem 78% de chance de permanecer na Série A

Confronto com o Criciúma ganhou ainda mais peso após triunfo do Athletico-PR

Gabriel Rodrigues

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 05:55

Thiago Carpini confia na permanência do Vitória e projeta luta até o fim

A luta contra o rebaixamento segue intensa no Campeonato Brasileiro, e o duelo do Vitória contra o Criciúma, nesta quarta-feira, no estádio Heriberto Hulse, terá um peso a mais para o rubro-negro. Depois de ganhar importantes posições na tabela e respirar aliviado, o Leão voltou a ficar a apenas um ponto de distância do Z4 e precisa pontuar fora de casa para se manter o mais distante possível das últimas colocações.

O triunfo do Athletico-PR por 1x0 sobre o Atlético-MG, no sábado, em jogo atrasado da 19ª rodada, tirou a equipe paranaense da zona de rebaixamento, colocou o Juventude entre os quatro últimos colocados e jogou pressão nos adversários. Agora, com todos os times do Brasileirão com 33 partidas, a briga para não disputar a Série B em 2025 ficou ainda mais embolada.

Do Vitória, atual 13º colocado, com 38 pontos, até o Juventude, 17º, com 37, a diferença é apenas um ponto. Nesse intervalo, Athletico-PR, Fluminense e Criciúma aparecem com a mesma pontuação do clube gaúcho. Por isso, o confronto com o Criciúma ganhou um tom ainda mais decisivo para o Vitória.

O jogo contra o Tigre, fora de casa, abre os últimos cinco compromissos que o Leão tem na Série A. Além do duelo no Heriberto Hulse, a equipe baiana terá pelo menos mais um duelo direto na reta final, já que na 37ª rodada encara o Grêmio, atual 14º colocado, com 39 pontos, no Barradão. A sequência tem ainda: Botafogo (fora), Fortaleza (em casa) e Flamengo (fora).

Se vencer o Criciúma longe dos seus domínios, o Vitória pode abrir até quatro pontos de distância da zona, no melhor cenário. Já se voltar de Santa Catarina com uma derrota, o time pode terminar a rodada dentro do Z4. Por isso, internamente, jogadores e comissão técnica pregam atenção redobrada para conseguir o resultado positivo.

“Sigo confiando que vamos brigar até o final pelo que sempre falamos, que é a permanência. Há um mês, muitos davam o Vitória como rebaixamento. Hoje, estamos falando de Sul-Americana. Mas a gente tem que manter o equilíbrio”, disse o técnico Thiago Carpini.

Calculadora na mão

Atualmente, o Vitória tem 78,5% de chance de permanecer na primeira divisão. Os cálculos são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e levam em consideração o aproveitamento de cada clube da Série A e a sequência de adversários. Lanterna e penúltimo colocado, respectivamente, Atlético-GO e Cuiabá aparecem com mais de 98% de probabilidade de jogar a Série B e estão praticamente rebaixados.

Sob o comando de Thiago Carpini, o Leão tem feito uma boa campanha no segundo turno e conquistou 23 pontos em 14 partidas. O aproveitamento de 54,8% garante o time na 7ª posição do returno. Se mantiver o desempenho na reta final, o rubro-negro tem boas chances de ficar na primeira divisão, já que conquistaria cerca de oito dos 15 pontos em disputa e terminaria a Série A com 46. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, com essa pontuação, uma equipe tem apenas 0.007% de ser rebaixada.